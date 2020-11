Snapchat ha rilasciato ufficialmente, all’interno della sua app, una funzione con cui gli utenti possono guardare brevi video divertenti in un feed simile a TikTok, scorrevole verticalmente.

Questa nuova funzione, chiamata Spotlight, mostrerà le creazioni della community, inclusi i video ora supportati con musica. Snapchat afferma che i suoi algoritmi lavoreranno per far emergere gli Snap più coinvolgenti da mostrare a ciascun utente su base personalizzata.

Snapchat Spotlight sarà disponibile per tutti gli utenti

Per fare ciò, la società classificherà gli Snap nel nuovo feed utilizzando una combinazione di fattori. Ad esempio, si valuterà quante altre persone hanno trovato interessante un particolare Snap, quanto tempo le persone hanno trascorso a guardarlo, se è stato preferito o condiviso con gli amici e altro ancora.

Nel tempo, il feed diventerà su misura per il singolo utente in base alle proprie interazioni, preferenze e preferiti. Questo è un sistema simile a quello che TikTok utilizza per il suo feed “For You”. Tuttavia, su TikTok, solo gli utenti con profili pubblici possono fare in modo che i loro video colpiscano il feed “For You”. Spotlight, nel frattempo, può includere Snap di utenti con account privati ​​o pubblici. Questi Snap possono essere inviati direttamente a Spotlight o pubblicati nella sezione ‘Our Story’.

La società afferma che tutti gli Snap che appaiono nel nuovo feed dovranno aderire alle Linee guida della community di Snapchat, che vietano la diffusione di informazioni false (comprese teorie del complotto), contenuti fuorvianti, incitamento all’odio, contenuti espliciti o profani, bullismo, molestie, violenza e altro. Gli Snap devono inoltre aderire alle nuove Linee guida Spotlight, Termini di servizio e Termini Spotlight di Snapchat.