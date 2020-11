Gli studenti di tutta Italia si trovano a dover far fronte alla didattica a distanza e, fortunatamente WindTre corre in loro aiuto. La compagnia infatti è la prima a raccogliere l’invito del Governo dello scorso 17 novembre; l’esecutivo ha infatti stretto un accordo con i principali gestori per garantire la normale frequenza degli studenti anche in questa situazione emergegziale. La promozione, chiamata EDU TIME, sarà attivabile in modo gratuito per tutti gli utenti under 25. Andiamo adesso a scoprire le promozioni disponibili per i nuovi utenti che decidono di eseguire il cambio di operatore a favore di WindTre.

WindTre: ecco le promozioni di novembre

START: la tariffa base della compagnia comprende minuti illimitati verso tuti gli operatori e numeri fissi; sono compresi nell’offerta anche 200 SMS al mese. Per quanto riguarda la connessione interare invece la promozione mette a disposizione 20 Gigabyte di traffico dati, il tutto al costo di 11,99 euro al mese.

MEDIUM: la promozione MEDIUM di WindTre comprende nel suo pacchetto chiamate illimitate e 200 SMS più la possibilità di consumare 30 Gigabyte di traffico per la navigazione. Il costo di questa promozione si attesta sui 12,99 euro al mese.

LARGE: passiamo ora a WindTre LARGE; come le precedenti promozioni anche in questo caso sono comprese chiamate illimitate e 200 SMS verso tutti. A fare la differenza sono la quantità di Gigabyte che in questo caso arrivano a 50. Il prezzo per l’attivazione è di 14,99 euro al mese.