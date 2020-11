Già si parla di come cambierà WhatsApp nei prossimi mesi del nuovo anno ed in particolar modo nel prossimo inverno 2021. La chat di messaggistica istantanea attualmente sta valutando una serie di upgrade ed aggiornamenti da proporre al grande pubblico. Non tutte le prossime novità del servizio potrebbero però accogliere il beneplacito degli utenti.

WhatsApp, nel prossimo inverno previsto l’arrivo degli annunci commerciali

C’è infatti un prossimo upgrade della chat che potrebbe creare più di qualche polemica. Dopo i rinvii del 2020 ed le ulteriori valutazioni da parte degli sviluppatori di WhatsApp, i tecnici della piattaforma di messaggistica sono pronti per l’integrazione con le pubblicità.

La brutta notizia per gli utenti di WhatsApp è che a breve gli annunci commerciali saranno parte del servizio di messaggistica. La buona, invece, è che allo stato attuale le pubblicità interesseranno soltanto la sezione delle Storie. Il modello di riferimento per WhatsApp resta quindi quello di altri social come Facebook ed Instagram. Almeno per il momento, quindi, non è previsto un lancio degli annunci nelle conversazioni private.

L’upgrade che introduce le pubblicità dovrebbe essere già operativo entro l’inverno 2021. Le pubblicità arriveranno indistintamente sia per gli account con smartphone Android sia per gli account con iPhone.

Ovviamente, anche in queste ore, montano le polemiche del pubblico. Tanti utenti, specialmente quelli legati a WhatsApp sin dai primi anni, sono palesemente contrari a questa novità. Secondo l’opinione diffusa, con l’arrivo degli annunci commerciali, il servizio potrebbe snaturarsi totalmente, perdendo anche quelle caratteristiche di semplicità e familiarità sin qui dominanti.