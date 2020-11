Gli sconti di Trony si fanno letteralmente tosti nel nuovo volantino tramite il quale l’azienda punta a sfidare le principali aziende di rivendita di elettronica, al suo interno si trovano prezzi fortemente ribassati con sconti sempre più alla portata degli utenti.

Gli interessati ad approfittare dell’ottima campagna promozionale, devono sapere che sarà strettamente necessario recarsi sul sito ufficiale per completare l’acquisto, gli stessi identici prezzi non risultano essere disponibili nei vari punti vendita in Italia. Allo stesso modo, con validità fino al 27 novembre, è prevista la consegna gratuita direttamente presso il proprio domicilio su ogni ordine. Infine, nel caso in cui non si volesse pagare tutto subito, sottolineiamo la presenza del Tasso Zero, ovvero la possibilità di ottenere un finanziamento senza interessi in 20 rate differenti.

Trony: le offerte sono davvero toste

Gli smartphone in promozione nel volantino Trony non sono tantissimi, ma rientrano tutti entro la fascia media del mercato della telefonia mobile. Uno dei migliori è sicuramente lo Xiaomi Mi 10T Lite, modello estremamente interessante, commercializzato nella sua versione da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, con connettività 5G, proposto a soli 349 euro.

L’alternativa più costosa è rappresentata dall’ottimo Oppo Reno 4, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, e che risulta essere acquistabile alla modica cifra di 599 euro.

Questi sono alcuni degli esempi di ciò che vi aspetta direttamente sul sito ufficiale di Trony, se volete approfondire la conoscenza con il volantino, non vi resta che aprire il prima possibile questo link.