Come la maggior parte degli utenti di PlayStation 5 probabilmente già saprà, l’Ultimate Edition di Spider-Man: Miles Morales arriva con una nuova versione rimasterizzata per PlayStation 5. Questa nuova versione del gioco presenta una nuova veste grafica. Inoltre, fornisce nuove skin e persino un nuovo modello per Peter Parker.

L’aggiunta di Spider-Man Remastered porta il costo di Miles Morales Ultimate Edition al costo standard di un gioco per PlayStation 5, € 69,99. All’inizio, molti utenti erano preoccupati per l’aumento dei prezzi in vista dell’arrivo della console di nuova generazione, ma sembra che le vendite di Spider-Man proseguano senza problemi.

Spider-Man Remastere: arrivano le novità

In origine, Sony e Insomniac non avevano intenzione di lasciare che i possessori di PS4 esistenti trasferissero i loro dati di salvataggio su Spider-Man Remastered su PlayStation 5. Tuttavia, dopo molte lamentele da parte dei fan, le società hanno ceduto e hanno deciso di cambiare rotta.

Insomniac ha rilasciato la patch durante il fine settimana, consentendo ai proprietari di PS4 di esportare i dati di salvataggio di Spider-Man. L’aggiornamento ha anche aggiunto “molte correzioni aggiuntive” a Spider-Man Remastered, annullando il crash della modalità di riposo nel processo.

Nella versione PlayStation 4 di Spider-Man, gli utenti ottengono tre nuove aggiunte a Spider-Man Remastered: il costume del primo film The Amazing Spider-Man, il costume Arachnid Rider e il completo corazzato avanzato. Altrove su Twitter, il direttore della community di Insomniac, James Stevenson, afferma che i giocatori devono esportare i propri salvataggi utilizzando il gioco PS4.

La versione PS5 non sarà in grado di vedere il file fino a quando non verrà esportato in quel modo. Quindi, se vuoi spostare il tuo salvataggio su PS5, dovrai ricollegare alla TV la “vecchia” PS4.