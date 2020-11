Qualcomm annuncerà il suo processore premium per hardware mobile di nuova generazione il prossimo mese. Non c’è ancora un annuncio ufficiale ma sono già trapelati diversi dettagli nelle ultime settimane. Sappiamo che verrà lanciato presto, ma non c’è una data precisa.

Qualcomm e Asus hanno iniziato a lavorare su uno smartphone da gioco alimentato da Snapdragon 875. A quanto pare, LG potrebbe non utilizzare il SoC ma non ci sono molti dettagli. Sappiamo, però, che il punteggio AnTuTu del chip Snapdragon 875 è impressionante e che le specifiche sono state svelate.

Qualcomm Snapdragon 875: annuncio a dicembre

L’ultimo benchmark Snapdragon 875 ha ottenuto un punteggio migliore di Exynos, quindi sarà interessante vedere come il SoC si comporterà una volta rilasciato sul mercato. Ci si può aspettare che Samsung lo utilizzi sulla serie Galaxy S21, ma non per tutte le versioni per dare spazio anche al suo Exynos.

Quando si tratta di specifiche, Snapdragon 875 potrebbe essere dotato di core Cortex-A78 da 3,0 GHz e core Cortex-X1. Il chipset verrà realizzato utilizzando un processo a 5 nm e siamo curiosi di sapere le differenze con i preecdenti core Cortex-A77 da 7 nm a 2,6 GHz e Cortex-A78.

Nuove informazioni correlate sono emerse su Twitter; Digital Chat Station (@StationChat) ha affermato che entro il prossimo anno cinque nuovi modelli utilizzeranno Snapdragon 875 con tecnologia di ricarica cablata da 100 W.

Sembra che questi device, al momento sconosciuti, verranno lanciati nel primo trimestre del prossimo anno. Il primo trimestre del 2021 sarà entusiasmante in quanto i principali OEM dovrebbero lanciare i loro dispositivi di punta. Probabilmente sapremo quali smartphone utilizzeranno il chipset Snapdragon 875 quando Qualcomm farà la grande rivelazione a dicembre.

Su internet girano alcuni voci secondo cui uno smartphone Xiaomi farà pate di questa lista. C’è molta attesa anche per il gaming phone di ASUS, probabilmente un ASUS ROG Phone 4. Un altro rapporto elencava altri smartphone come Xiaomi Mi 11, OnePlus 9 e Samsung Galaxy S21 +.