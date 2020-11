Ogni PlayStation 5 prodotta è stata venduta. A comunicare l’esaurimento di tutte le scorte di console è Jim Ryan, presidente della divisione Interactive Entertainment di Sony, in un’intervista con l’agenzia stampa russa TASS.

Come appena anticipato, a comunicare l’esaurimento di tutte le scorte a livello mondiale è Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment: “La mia priorità adesso è fare in modo che ogni utente possa avere la sua PlayStation 5″. Scopriamo insieme i dettagli.

Ogni PlayStation 5 del mondo è stata venduta

Ecco le parole del dirigente: “PlayStation 5 è sold-out, in ogni parte del mondo. Nell’ultimo anno ho speso molto del mio tempo per essere sicuro che PlayStation 5 generasse il giusto grado di interesse nei giocatori. Ora la mia priorità è diventata quella di assicurarmi che le scorte possano soddisfare la domanda“.

Avevamo già visto, nel giorno di lancio in Italia, quanto l’arrivo di PlayStation 5, in combinazione con le offerte del Black Friday, che quest’anno si è trasformato in Black weeks, avesse contribuito a creare un enorme carico sui siti delle varie catene di elettronica. Amazon ha notificato la disponibilità di PlayStation 5 due ore dopo quanto atteso, per vedere poi tutti i pezzi a disposizione esaurirsi in pochi minuti.

Stesso copione per MediaWorld, costretta a creare una fila virtuale per l’accesso al sito. Sono giunte segnalazioni di utenti che hanno aspettato più di dieci minuti solamente per entrare sul sito. Ancor peggio è andata ad Unieuro e Trony, con i siti che sono andati down per l’enorme mole di utenti alla ricerca di quello che sembra essere il nuovo Sacro Graal della tecnologia.