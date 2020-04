WindTre XLarge: minuti illimitati, 200 SMS e fino a 60 GB in 5G

WindTre XLarge è una delle numerose offerte attualmente disponibili per i nuovi clienti, i quali hanno la possibilità di attivarla anche in versione Easy Pay, ricevendo una quantità più alta di Giga di traffico dati.

L’operatore WindTre dedica a tutti i nuovi clienti la sua promozione WindTre XLarge, disponibile anche in versione Easy Pay. La tariffa permette di ottenere ogni mese delle quantità non indifferenti di minuti di chiamate verso tutti i numeri e, in base alla versione scelta, permette di ricevere 200 SMS verso tutti e fino a 60 GB di traffico dati alla massima velocità. Scopriamo come richiedere l’attivazione e quali sono le differenze tra le due opzioni

WindTre XLarge: quale versione richiedere e come effettuare l’attivazione della tariffa!

La promozione WindTre XLarge a prescindere dalla versione richiesta prevede un costo di rinnovo pari a 16,99 euro al mese. Nel caso in cui si proceda con l’attivazione dell’opzione Easy Pay, i clienti dovranno sostenere la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto e avranno la possibilità di usufruire di:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

60 GB di traffico dati alla massima velocità

L’attivazione della tariffa può essere effettuata soltanto recandosi in uno dei punti vendita del gestore e procedendo in sede con l’acquisto della nuova SIM WindTre.

Per quanto riguarda, invece, la versione Standard l’attivazione può essere effettuata tramite il sito ufficiale, che permette di ricevere la nuova SIM WindTre tramite corriere, senza andare incontro ad alcun costo di spedizione. In questo caso, ogni spesa deve essere saldata tramite credito residuo e si ha la possibilità di usufruire ogni mese