TIM e Vodafone: il mese di novembre porta novità e aumenti

Gli operatori telefonici, che voi vogliate o no, sono sempre pronti per dei nuovi (e non proprio interessanti) aggiornamenti. Soprattutto in un periodo tanto complicato come quello che stiamo attraversando in cui sono messe in discussione tutte le certezze passate, le novità anche inaspettate della telefonia mobile spaventano. Il motivo è semplice. Molti gestori, così come TIM e Vodafone, propongono delle rimodulazioni che lasciano i clienti senza parole.

TIM e Vodafone: le due compagnie apportano alcune modifiche ai loro cataloghi

L’immensa rete ha comunicato delle particolari novità riguardanti due dei maggiori operatori telefonici italiani, i quali hanno deciso di applicare delle variazioni telefoniche.

Per quanto riguarda TIM, questa apporterà delle modifiche a partire dal 1° dicembre. Arriveranno degli aumenti inaspettati? Non abbiamo nulla di ufficiale in quanto non è stata rilasciata una lista vera e propria. Ad ogni modo esiste un metodo per scoprire se si tratti o meno dell’offerta e consiste nel consultare la bolletta di ottobre 2020. Se all’interno di quest’ultima sarà presente una comunicazione, state certi che tra un m

Di Vodafone, invece, non sappiamo nulla. Il mese di novembre non ha condotto l’arrivo degli aumenti in termini di prezzi, ma una sospensione del roaming dati per la navigazione in oceano. Secondo le comunicazioni ufficiali, l’operatore telefonico ha dichiarato: “AVVISO IMPORTANTE: in considerazione della necessità di adottare misure legate all’ottemperanza con quanto stabilito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato all’esito del Procedimento PS11566, Vodafone informa che il servizio Roaming in nave, a partire dal 1 novembre 2020, sarà temporaneamente sospeso“.