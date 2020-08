Sul Web, ormai, il 3G risulta essere al centro di molteplici discussioni legate al fatto che, gli operatori telefonici Italiani Tim, Vodafone e Wind Tre, starebbero considerando l’idea di spegnere definitivamente le antenne legate al vecchio standard, eliminandolo quindi dal mercato della telefonia mobile. La notizia ha lasciato a bocca aperta milioni di Italiani che, di fatto, preferiscono utilizzare la connessione di terza generazione a causa di una scarsa copertura 4G.

È pur vero che, attualmente, si tratta esclusivamente di voci di corridoio non ancora confermate ma, secondo gli esperti, ben presto i gestori telefonici si pronunceranno sulla questione. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Connessione 3G: presto potrebbe essere eliminata definitivamente

Prima di addentrarci nell’argomento, è importante ricordare che, ad oggi, si tratta ancora di rumors circolati online. Secondo quanto appurato, quindi, Tim, Vodafone e Wind Tre, sarebbero intenzionate a spegnere definitivamente l’intera rete 3G nazionale. Le motivazioni di questa decisione risultano essere principalmente due: la prima è legata ai livelli di radiazioni presenti nell’aria, la seconda, invece, riguarda una pura strategia di marketing. Gli operatori telefonici nazionali, infatti, hanno investito svariati milioni di euro per installare in tutto il paese la nuova rete 5G. Lo spegnimento delle antenne 3G, quindi, garantirebbe un risparmio non indifferente in un momento in cui recuperare i fondi investiti risulta essere un obiettivo di priorità massima.

La decisione, inoltre, sembrerebbe essere spinta anche dal fatto che, secondo le stime, in tutti Italia il 3G viene utilizzato principalmente quando la rete 4G risulta essere offline. Con la diffusione del 5G, quindi, il 4G prenderebbe ufficialmente il posto della rete 3G.

Restate connessi per non perdere tutte le ultime novità a riguardo.