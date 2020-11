Il volantino e le offerte di Expert fanno letteralmente invidiare tutte le rivali, come Unieuro e Trony, proponendosi come validissima alternativa in termini di offerte speciali e prezzi tra i più bassi del periodo. Gli utenti sono ben felici di poter approfittare di alcuni degli sconti più validi dell’intera mensilità di Novembre.

La campagna promozionale indicata nel nostro articolo può essere sfruttata in ogni singolo punto vendita in Italia, ma anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, in questo secondo caso l’utente potrà ricevere la merce direttamente presso il domicilio, essendo però costretto a pagare un piccolo contributo per la stessa spedizione.

Il canale Telegram di TecnoAndroid si occupa delle offerte Amazon, ogni giorno regala decine di codici sconto gratis, correte ad iscrivervi subito.

Expert: gli sconti sono per tutti gli utenti

Gli sconti inclusi all’interno del volantino Expert sono facilmente raggiungibili da tutti i consumatori sul territorio nazionale, per questo motivo vi raccontiamo con piacere la proposta dell’azienda, mirata sul Samsung Galaxy Note 20, il top di gamma dell’azienda sudcoreana, in vendita alla modica cifra di 749 euro. Il suo prezzo potrebbe apparire ancora elevato, ma è necessario ricordare che il listino superava abbondantemente i 1000 euro, di conseguenza è lecito apprezzare la scelta aziendale.

Volendo invece cercare di risparmiare e di spendere il meno possibile, l’occhio cade su modelli in vendita a meno di 250 euro, quali sono Xiaomi Redmi Note 9 Pro, LG K41s, Samsung Galaxy A21 o similari. I dettagli del volantino Expert li potete trovare sul sito dell’azienda, in modo da conoscere da vicino la campagna stessa.