Dell è stato uno dei primi grandi rivenditori a rilasciare la sua pubblicità del Black Friday e la sua vendita anticipata del Black Friday è ancora in corso, offrendo tonnellate di ottimi affari su laptop da gioco e hardware. In questo momento, le migliori offerte si presentano sotto forma di sconti sull’eccellente linea di laptop XPS.

I migliori laptop Dell scontati per il Black Friday

Un certo numero di laptop Dell XPS sono in vendita sul sito Web dell’azienda in questo momento, ognuno dei quali offre una delle migliori esperienze che puoi avere con un laptop al di fuori dei giochi. L’XPS 13 è particolarmente eccezionale, noto per la sua eccellente durata della batteria di 12 ore, nonché per il suo bellissimo display e le ottime prestazioni.

Il laptop Dell XPS 13 in primo piano è dotato di 16 GB di RAM, un SSD NVMe da 512 GB e un processore i7-10710U, ed ha un display touch 4K da 13 pollici.

Il laptop Dell XPS 15 più economico viene fornito con 8 GB di RAM, un’unità SSD NVMe da 256 GB e un processore i7-9750H. Il suo display è da 15 pollici, sebbene non sia touch e solo 1080p.

Infine, abbiamo un accordo sul nuovo laptop XPS 17, che vanta un i7-10750H, una scheda grafica GTX 1650 Ti e 16 GB di RAM oltre a un SSD NVMe da 512 GB.

Il suo display non touch è da 17 pollici e ha una risoluzione di 1920×1200. Mentre queste specifiche potrebbero prestarsi al gioco con impostazioni modeste, questo laptop è ottimizzato per il lavoro di produzione.