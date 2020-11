Si sta avvicinando la stagione natalizia, da sempre la stagione preferita dagli operatori telefonici e dai clienti che possono beneficiare di numerose iniziative. WindTre è il primo gestore a lanciare in netto anticipo offerte dedicate al Natale. In maniera particolare WindTre per il prossimo mese di Dicembre ha in serbo il miglior regalo possibile per una gran parte dei suoi abbonati: il 5G.

WindTre ed il 5G: per Natale la prima offerta commerciale

Già nel corso di queste prime settimane l’operatore ha dato il via alla sperimentazione delle reti internet di nuova velocità. Allo stato attuale, in più di 20 capoluoghi di provincia, gli utenti di WindTre possono allacciarsi alla rete 5G.

In concomitanza con la presenza delle linee 5G, per il Natale, WindTre lancia la sua prima offerta commerciale legata proprio a questa tecnologia. Il nome della tariffa è WindTre XLarge.

Gli utenti che si avvalgono di questa iniziativa avranno minuti senza limiti per le telefonate, 200 SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione in internet (anziché la soglia standard di 60 Giga). Il costo della tariffa è di 16,99 euro ogni tenta giorni. Incluso nel prezzo – e questa è la grande sorprese – è l’opzione 5G che consentirà agli utenti di connettersi alle nuove reti internet, laddove disponibili.

Questa prima tariffa di WindTre, seguirà poi altre promozioni. Le connessioni ad alta velocità infatti potranno essere attivate anche da chi ha già una scheda SIM attiva. A breve, è previsto, a tal proposito il lancio del 5G Priority Pass in associazione alle diverse ricaricabili.