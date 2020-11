WhatsApp: il nuovo aggiornamento porta tantissime novità, ecco quali

La continua evoluzione di WhatsApp non è di certo una sorpresa per il pubblico ormai affezionato da tempo alla piattaforma. Tutti infatti lo sono anche per questo, ovvero grazie alla grande capacità di modificarsi e aggiornarsi nel tempo nonostante tutto sembri già perfetto. Durante le ultime settimane sono arrivate nuove funzioni per tutti gli utenti, come ad esempio il nuovo tasto che sarà dedicato allo shopping o magari la possibilità di inviare dei messaggi effimeri che permetteranno la loro eliminazione dopo sette giorni.

Secondo quanto riportato però ci sarebbero alcune novità pronti ad arrivare con i prossimi aggiornamenti. WhatsApp avrebbe anticipato il tutto nella sua solita versione beta e le indiscrezioni non ci sarebbero tirate indietro dal rendere tutto noto sul web.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento comporterà diverse modifiche e l’implementazione di tante funzioni

Una delle funzioni più attese dagli utenti è in procinto di arrivare su WhatsApp in pianta stabile. Si tratta della funzionalità denominata “Leggi più tardi”. Con questa nuova freccia nella loro faretra gli utenti potranno mantenere in archivio le chat quando arriva un nuovo messaggio, in modo da non rimuoverle automaticamente dall’archivio stesso. C’è una grande differenza in questo caso: non ci saranno notifiche nel momento in cui dovessero arrivare nuovi messaggi nelle chat archiviate.

Arrivano in oltre i nuovi sfondi avanzati, i quali non saranno altro che dei background per ogni chat dei quali si potrà modificare anche l’opacità. Sono infatti in arrivo 32 nuovi sfondi luminosi 29 sfondi scuri e sfondi personalizzati o a tinta unita.