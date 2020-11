Sconti pazzi da Unieuro, gli utenti finalmente si ritrovano tra le mani un’ottima campagna promozionale mirata a convincerli di poter risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato, sia esso legato al mondo degli smartphone che della tecnologia generale.

Per cercare di superare le agguerrite concorrenti dello stesso settore, Unieuro ha ideato il cosiddetto Change Black Friday, un volantino con il quale è riuscita a fornire la possibilità di mettere le mani su prodotti di altissima qualità, anche direttamente dall’e-commerce proprietario. Le spedizioni, proprio per favorire il cliente che non vuole o non può spostarsi da casa, sono gratuite per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Tutti i codici sconto di Amazon sono gratis sul canale Telegram di TecnoAndroid, correte ad iscrivervi per iniziare finalmente a risparmiare davvero.

Unieuro: questo Black Friday non ha rivali

Il prodotto su cui Unieuro vuole attirare l’attenzione del cliente è il Samsung Galaxy S20 FE, un vero e proprio top di gamma, appena lanciato sul mercato nazionale, e pensato dall’azienda sudcoreana come valido sostituto del Galaxy S20, sopratutto per l’utente che al giorno d’oggi vuole provarlo con processore Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo finale è davvero alla portata della maggior parte di noi, infatti saranno necessari solamente 499 euro per l’acquisto definitivo in versione no brand.

Le occasioni non finiscono qui, poiché entro i 300 euro di spesa definitiva si possono incrociare anche svariati dispositivi ugualmente interessanti e di assoluto valore, non mancano infatti Xiaomi Mi Note 10 Lite, Realme 7 Pro, Samsung Galaxy S10 Lite, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A31, Motorola One Fusion+ o similari.

I dettagli del volantino Unieuro li potete scorrere direttamente qui.