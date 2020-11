In tutti i negozi di elettronica a marchio Trony, in questa giornata di fine Novembre è stata attivata una campagna promozionale davvero da urlo, il cliente potrà ricevere un prodotto gratis, seguendo però uno specifico iter di acquisto e linee guida ben definite.

Per approfittare del volantino Trony, come ormai avrete capito, è assolutamente necessario recarsi personalmente in negozio, in caso contrario non viene garantita la possibilità di accedere ad esattamente gli stessi identici sconti. Tutti i prodotti sono in versione completamente sbrandizzata e, giustamente, sono forniti della solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Trony: il volantino è uno dei migliori

Il meccanismo alla base della campagna è il solito Prendi 3 Paghi 2, già visto in passato ed apprezzato in migliaia di supermercati nel mondo. In questo caso l’utente dovrà prima di tutto acquistare un modello a scelta di una delle 3 categorie prestabilite: grandi elettrodomestici (prezzo di almeno 399 euro), piccoli elettrodomestici (prezzo di almeno 199 euro) o televisori (prezzo di almeno 399 euro).

Nel momento in cui avrà aggiunto al proprio carrello uno dei prodotti legati alle suddette, allora poi potrà decidere di sceglierne un secondo tra l’intero catalogo aziendale e ricevere uno sconto del 50% sul meno caro; in caso contrario potrà aggiungerne altri 2, per godere finalmente del 100% di sconto sempre sul meno caro fra tutti.

Questo è il volantino Trony nel dettaglio, se volete però conoscerlo direttamente sfogliando le pagine della campagna, allora non dovete fare altro che aprire le immagini qui sotto.