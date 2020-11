Espandere la propria copertura e garantire dei servizi migliori sono alcuni degli obiettivi cardini di TIM Italia. Individuato annualmente come uno dei migliori gestori telefonici della nazione, questo si impegna per superare sempre i suoi limiti e approdare, in maniera ottimale, nelle case dei cittadini italiani, i quali oramai hanno necessita sempre più crescenti. Al fine di consentire anche a chi non dispone di una copertura classica ottimale di una connessione internet, TIM si è oggi alleata con Eutelsat per creare un’offerta satellitare.

TIM: arriva l’offerta commerciale per internet satellitare, ecco i dettagli

Denominata “TIM Ovunque”, la nuova proposta dell’operatore per abbattere le barriere digitali sarà disponibile a partire dal 2021 con l’obiettivo di offrire una copertura sull’intera penisola entro il 2022.

Prevedente l’acquisto dell’intera capacità trasmissiva del satellite KONNECT, l’accordo tra il gestore e Eutelsat offrirà a chi abita in zone remote di usufruire di una connessione ottimale e con una velocità massima pari a 200 Mbps.

“La connessione via satellite garantirà la banda larga ovunque, dall’isola di Montecristo, all’eremo, alla baita sperduta in alta montagna” ha commentato l’AD di TIM Luigi Gubitosi aggiungendo che: “A fine 2022, quando avremo ulteriori satelliti, il servizio sarà attivabile in tutto il Paese, isole comprese. Potremo essere ovunque”.

Il catalogo dell'operatore, dunque, si amplierà presto andando ad offrire non solo connessioni in ADLS, fibra FTTH, fibra FTTC ma presto anche via satellite.