SIM speciali: scoperto l'imprevedibile valore di alcune di queste

Quelle che a primo impatto possono sembrare delle semplici “schede colorate dalle misure ridotte” in realtà contengono al loro interno un’infinità di informazioni e non solo. Alcune schede SIM speciali nascondono un dettaglio che in pochi conoscono: stiamo parlando della sequenza. Cos’ha di tanto speciale quest’ultima? In alcuni numeri vi sono delle cifre alternate, attaccate, spezzate, che donano valore a ciò che è il vostro numero telefonico. Scopriamo dunque alcuni esempi a riguardo e il loro rispettivo valore.

SIM speciali: prestate attenzione ai numeri e alla posizione delle cifre

Qualora voleste cambiare numero, controllate la posizione delle cifre prima di gettare alle spalle il possibile tesoro. I numeri appartengono ad operatori telefonici comuni come TIM, Vodafone e Wind Tre e i collezionisti spenderebbero cifre davvero spropositate pur di entrarne in possesso. Fortunatamente, grazie al servizio de Le Iene andato in onda su Italia 1 negli ultimi mesi, gli operatori hanno deciso di indirizzare le SIM speciali all’Istituto Nazionale Tumori creando una vera e propria asta di beneficenza.

Alla compravendita al rialzo hanno partecipato 600 utenti. Quali sono le sequenze che hanno offerto il loro supporto? Ci teniamo a dirvi che la dicitura “X,Y,Z” si riferisce a tutte quelle schede elettroniche i cui numeri sono tutti o parzialmente analoghi a prescindere dal prefisso operatore. Tra le vendite di SIM speciali: