Al giorno d’oggi uno dei beni di principale importanza di ogni cittadino e sicuramente il suo conto corrente, esso infatti è uno strumento bancario messo a disposizione dei clienti per poter compiere determinate azioni in campo finanziario, dal utilizzarlo come semplice conto deposito per tenere al sicuro i propri risparmi dei classici furti d’appartamento, fino ad adoperarlo per attività a livello economico come richiedere i finanziamenti o mutui.

Queste caratteristiche ovviamente rendono il conto corrente un bene di grandissima importanza nonché la preda perfetta per i truffatori, i quali cercano con ogni escamotage di accaparrarsi le credenziali di accesso alle carte ad essi collegate, in modo tale da derubarne immediatamente il contenuto lasciandovi senza un euro.

Se vi arriva questa mail fate veramente molta attenzione

Ultimamente sta circolando un SMS truffaldino che porta lo sfortunato utente che se lo trova davanti a consegnare inavvertitamente le credenziali di accesso del proprio Internet Banking, con conseguenze a dir poco disastrose.

Come potete ben leggere nel corpo testo è presente un invito a compiere determinate azioni per poter risolvere il blocco del proprio conto corrente con al di sotto un link inserito appositamente per procedere.

Una volta cliccato, quel link vi rimanderà una falsa area clienti dove vi verranno chieste le vostre credenziali accesso, le quali se inavvertitamente inserite, finiranno nelle mani dei truffatori, i quali poi ovviamente potranno le adoperare per potervi derubare comodamente.

Il consiglio che vi diamo è quello di non fidarvi mai di questo tipo di comunicazioni, dal momento che gli istituti bancari contattano i propri clienti o direttamente telefonicamente o attraverso canali certificati come ad esempio la PEC.