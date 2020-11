Abbonarsi ad Iliad risulta molto conveniente per tutta quella fascia di pubblico che cerca ricaricabili in grado di unire consumi quasi illimitati con prezzi da assoluto ribasso. Non c’è quindi da sorprendersi se anche in queste ultime settimane, una delle tariffe più in voga nel settore della telefonia mobile è la Giga 50 del provider francese.

Iliad, dopo la Giga 50 ci sono due tariffe quasi segrete sul sito internet

La Giga 50 è ovviamente l’offerta di cartello per Iliad, ma di certo non l’unica. Non tutti sanno che attraverso il portale ufficiale dell’operatore transalpino è possibile scegliere ulteriori due ricaricabili. Anche queste offerte si contraddistinguono per costi bassi e soglie di consumo alte.

In primo luogo, tutti coloro che vogliono attivare una SIM con Iliad possono valutare i vantaggi di una promozione come la Giga 40. Chi sceglie questa ricaricabile avrà a sua disposizione un ticket che comprende consumi illimitati per chiamate e messaggi, cui si aggiungono 40 Giga per navigare in internet. Il prezzo mensile è di 6,99 euro ogni trenta giorni. Modifica degli ultimi mesi è anche la presenza di 4 Giga per connessione internet nei paesi UE con il servizio roaming.

Sempre attraverso il portale ufficiale di Iliad, è possibile sottoscrivere anche una terza ricaricabile, la Iliad Voce. Gli utenti che si avvalgono di questa promozione pagheranno una quota mensile di 4,99 euro. Per quanto concerne i consumi, questi sono illimitati per le telefonate verso numeri fissi e mobili in Italia.

Sia nell’una che nella seconda circostanza è previsto un costo di attivazione per la SIM pari a 10 euro una tantum.