Google Maps si aggiorna di continuo, e pare che la sua ultima novità permetterà agli utenti di rimanere informati su vari aspetti in tempo reale e nella maniera più accurata possibile. Con la pandemia da coronavirus è divenuto sempre più importante venire a conoscenza di quali sono i posti maggiormente affollati, al fine di evitare di trovarci in situazioni dove non si possono rispettare le norme di sicurezza. Ma cosa centra Google Maps in tutto ciò? Pare che sia venuta incontro alle esigenze tutti gli utenti con una nuova interessante funzione.

Ecco come l’aggiornamento di Google Maps riesce a contrastare il Covid-19

Dunque, stando agli ultimi rumors, Google Maps si sta aggiornando di nuovo ed ora ha intenzione di aiutare tutte le persone contro il Covid-19. Infatti, pare che all’interno del nuovo aggiornamento ci sarà un’utilissima funzione che riuscirà a descrivere il livello di affollamento di un determinato luogo in tempo reale.

Spesso, su Google, vediamo dei grafici dove ci viene mostrato quali sono gli orari in cui quel determinato posto è maggiormente affollato, ma con questa nuova funzione il tutto sarà mostrato in una maniera più specifica e accurata. In questo modo riusciamo a salvaguardare efficacemente la nostra salute, evitando infatti dei posti a rischio.

L’obbiettivo del colosso di Mountain View è quello di ampliare progressivamente le informazioni in merito, in modo da riuscire a sostenere quante più persone possibili in questo difficile periodo. Non è stato ancora chiarito quando la funzionalità sarà presente sugli smartphone Android e iOS, ma Google ha deciso di impegnarsi molto a riguardo. Dunque, non passerà molto tempo prima che arriverà sui nostri device.