Per ragioni che non ci sono mai state comunicate, Epic ha rimosso l’elemento Launch Pad da Fortnite con l’arrivo della quarta stagione. Come ci si aspetterebbe, i fan sono rimasti sorpresi e allo stesso tempo molto delusi.

La piattaforma di lancio è stata rilasciata nel gioco sin dall’inizio, consentendo ai giocatori di sfuggire alla tempesta o a situazioni difficili all’ultimo minuto. Ora, a quanto pare, Epic sta pianificando di riportare l’oggetto in-game con un aggiornamento.

Fortnite: il launch pad tornerà in game ?

La piattaforma di lancio, ovviamente, è l’oggetto simile a un trampolino che i giocatori possono schierare per saltarci sopra e lanciarsi in aria. Anche se non è abbastanza potente, lo strumento trasporta i giocatori a una certa distanza, risparmiando loro il tempo che altrimenti sarebbe stato speso a correre.

Molteplici ragioni per la rimozione sono state ipotizzate dai giocatori, incluso il fatto che forse Epic riteneva che le linee zip fossero sufficienti per i giocatori per spostarsi. Altre teorie parlano di auto come valide alternative al launch pad. Indipendentemente dal motivo, una nuova fuga di notizie da un minatore di dati di Fortnite suggerisce che la piattaforma di lancio potrebbe tornare presto.

Probabilmente vedremo di nuovo lo strumento con l’arrivo della stagione 5, ma non c’è modo di confermarlo al momento. L’oggetto è riapparso nei file delle risorse di gioco con uno degli aggiornamenti recenti. Non sappiamo se il launch pad sarà lo stesso già visto e utilizzato dai giocatori nelle vecchie versioni. Lo sapremo solo quando il launch pad tornerà ufficialmente a far parte del battle royale.