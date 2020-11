Nella nostra quotidianità, già da qualche tempo, è entrato a far parte il 4G, il quale continua ad essere lo standard di rete più usato in tutto il globo. Secondo le recenti stime, circa l’80% della popolazione mondiale usufruisce della rete di quarta generazione per connettersi ad Internet. Ciononostante, però, negli ultimi anni sono venute fuori delle vicende in merito che hanno spaventato milioni di utenti. In base a ciò che abbiamo appreso, un gruppo di ricercatori specializzati nel settore informatico avrebbero scovato una vera e propria falla all’interno del 4G. Falla che, sfortunatamente, sta mettendo in pericolo molteplici utenti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Falla 4G: utenti sotto attacco con questo possibile bug

Gli esperti che hanno analizzato e scoperto la falla presente nel 4G, in un secondo momento hanno stilato e pubblicato online anche un report ufficiale a riguardo. Il nome del report è “Alert Attack” ed è consultabile in via del tutto gratuita a questo link. Qui viene dunque illustrato come la falla si sia riuscita ad innestare in tre protocolli differenti. Questi protocolli, purtroppo, hanno anche dei compiti molto importanti: gestire la connessione, la disconnessione e il passaggio alla rete 4G.

Tuttavia, è importante specificare che la falla in sé non pare creare alcun problema per coloro che utilizzano il 4G, ma nel caso in cui venga sfruttata da pericolosi hacker o altri tipi di malintenzionati, può essere davvero molto pericolosa. I succitati, di fatto, possono potenzialmente condurre degli attacchi informatici ai danni degli utenti connessi alla rete, rubandogli facilmente preziosi dati personali. Soluzioni in vista per ora non si vedono, probabilmente il passaggio definitivo al 5G sarà la salvezza.