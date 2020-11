Euronics non pone freno alla propria fantasia, ma sopratutto decide di non porre limiti alle possibilità messe direttamente nelle mani degli utenti che, al giorno d’oggi, o comunque in prossimità del Black Friday, vogliono pensare di acquistare un nuovo prodotto tecnologico.

Il volantino attivo nel periodo corrente è da ritenersi disponibile, finalmente, in ogni singolo punto vendita nazionale, senza limitazioni e se proprio con qualche piccolissima differenza di socio in socio. Gli acquisti possono invece essere completati online sul sito, in questo modo la merce verrà recapitata direttamente presso il proprio domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione. La validità della campagna è fissata fino al 30 novembre 2020.

Euronics: quali sono i prezzi del momento

I prezzi Euronics attivi nel momento corrente sono sicuramente molto interessanti e vari tra loro, anche se l’occhio cade direttamente sul Samsung Galaxy S20+, uno smartphone di fascia altissima, originariamente lanciato sul mercato ad oltre 1000 euro. La richiesta attuale di Euronics appare essere decisamente ragionevole, infatti saranno necessari 699 euro per l’acquisto della versione completamente sbrandizzata.

Se interessati invece a modelli più economici, raccomandiamo l’acquisto di dispositivi del calibro di Xiaomi Mi 10 Lite, Huawei P40 Lite, P40 Lite E o LG K51s, tutti disponibili comunque ad un prezzo che non supera i 400 euro. Il volantino euronics è raccolto direttamente nel nostro articolo, potete trovare le singole pagine inserite come galleria fotografica ed attive ovunque in Italia o sul sito.