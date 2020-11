Il volantino Esselunga apre le porte al Black Friday con una nuova campagna promozionale che promette all’utente finale sconti praticamente mai visti prima sulla maggior parte dei prodotti di tecnologia generale, in questo modo sarà possibile raggiungere un livello di risparmio superiore ad ogni aspettativa.

Tutti i prezzi elencati direttamente nell’articolo, è bene ricordarlo, sono da considerarsi attivi solamente nei punti vendita Esselunga sul territorio italiano, in questo modo l’utente sarà costretto a recarsi personalmente nello stesso per completare l’acquisto, avendo ad ogni modo la possibilità di godere anche della garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto d’acquisto. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, il consiglio è comunque sempre di accelerare le procedure decisionali.

Esselunga: il Black Days è la nuova campagna promozionale

In prima pagina già troviamo uno smartphone fortemente scontato, parliamo dell’ottimo iPhone 11, disponibile sbrandizzato, al prezzo finale di soli 649 euro. Altrettanto allettante è la proposta relativa al Samsung Galaxy S20 Plus, il miglior smartphone della serie Galaxy S20, secondo solamente al Galaxy S20 Ultra, oggi acquistabile ufficialmente da Esselunga alla modica cifra di 599 euro.

Non mancano tantissime altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, come Huawei P30 Lite a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 229 euro, Huawei Y6p 2020 a 119 euro, Oppo A5 2020 a 129 euro, Xiaomi Redmi 9A a 89 euro, Alcatel 1 SE a 98 euro, Samsung Galaxy A31 a 198 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 149 euro, Apple iPhone SE 2020 a 429 euro e similari.