Carrefour attira l’attenzione degli utenti italiani riuscendo a lanciare una campagna promozionale decisamente assurda, caratterizzata dalla cosiddetta Black Week, all’interno della quale il consumatore potrà trovare sconti specialissimi e prezzi ai minimi storici.

Il volantino riparte da dove si era fermato, dal meccanismo del Spendi e Riprendi, rendendosi disponibile a tutti sul territorio italiano fino al 30 novembre. Il cliente potrà difatti acquistare uno dei prodotti effettivamente contrassegnati, e ricevere poi in cassa un buono sconto dal valore prestabilito; questi non potrà essere applicato all’istante, ma dovrà essere utilizzato per un successivo acquisto sempre all’interno dello stesso identico punto vendita, anche per beni di prima necessità (non necessariamente tecnologia). I buoni sono cumulabili, solamente nel caso in cui inizialmente vengano acquistati più prodotti aventi diritto all’emissione degli stessi.

Carrefour: le nuove offerte hanno prezzi mai visti

A prima vista il volantino Carrefour sembra avere focalizzato la propria attenzione entro la fascia media del mercato della telefonia mobile, si trovano infatti sconti applicati su Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A41, Xiaomi Redmi Note 9S, Motorola G8, Alcatel 1SE 2020, Oppo A9 2020 o Samsung Galaxy A20s, tutti a meno di 250 euro.

Osservandola però da vicino notiamo anche la presenza di una piccola chicca, il Dyson Supersonic HD01, uno degli asciugacapelli più desiderati al mondo, può essere acquistato a 359 euro, ma anche l’Apple iphone 11 sarà disponibile a 769 euro.

Il volantino lanciato da Carrefour è elencato direttamente nell’articolo.