Il bollo auto ed il canone Rai saranno completamente gratis a partire dal 2021, questa è la notizia che sta attualmente circolando in rete e alla quale, purtroppo, migliaia di utenti hanno deciso di assegnare piena fiducia. Peccato che sia una bufala, o fake news, bella e buona.

Avete capito bene, se anche voi avevate creduto alla possibile disattivazione delle due tasse più odiate dalla popolazione italiana, sappiate che siete caduti nel “tranello” ordito dagli utenti pronti a tutto pur di guadagnare più denaro possibile. La fake news nasce proprio per questo motivo, veicolare il traffico verso un determinato sito internet, nel quale il gestore visualizza dei banner pubblicitari; come immaginerete, maggiore sarà il traffico, maggiore sarà anche il guadagno per lo stesso.

Il bollo auto ed il canone Rai non verranno assolutamente aboliti nel 2021, il Governo ha confermato questa indiscrezione, sottolineando quanto indicato non sia nemmeno stato preso lontanamente in considerazione dagli addetti ai lavori.

Canone Rai e Bollo auto aboliti: occhio alla fake news

Il motivo per il quale non è possibile assecondare le richieste dei consumatori è davvero molto semplice, e sopratutto rientra interamente nella sfera economica. In un periodo storico in cui anche lo Stato si trova sotto pressione, poiché ogni giorno deve elargire contributi ai cittadini, è chiaro che i 7,5 miliardi di euro di introiti annuali garantiti da bollo auto e canone Rai (in parte lasciati alle Regioni e alla TV di Stato), non possono che risultare comodi per sanare debiti o essere reinvestiti in altre attività.