Come anticipato da precedenti teaser, nella giornata odierna il produttore cinese OnePlus ha ufficializzato per il mercato cinese una nuova versione del suo ultimo flagship, ovvero il nuovo OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition. Le novità più importanti di questa versione non le troviamo dal punto di vista hardware, ma più che altro nel design che è stato totalmente stravolto.

OnePlus 8T cambia look nella nuova versione Cyberpunk 2077 Edition

Con questa nuova versione dedicata interamente al nuovo videogioco in uscita, ovvero Cyberpunk 2077 Edition, il dispositivo di casa OnePlus ha acquisito un design e un aspetto estetico davvero innovativo e originale. Dalle immagini e dai video pubblicati, è infatti possibile notare come la backcover dello smartphone sia stata letteralmente stravolta.

La zona in cui sono collocati i sensori fotografici, ad esempio, è stata estesa e allargata e occupa tutta la larghezza della backcover. Accanto alle fotocamere, poi, è collocato il nome del videogioco e sono inoltre presenti tanti piccoli dettagli colorati di giallo. Un design sicuramente originale ma non è tutto qui. In confezione, l’azienda ha deciso di portare diversi accessori realizzati sempre in tema Cyberpunk 2077. Tra questi, troviamo ad esempio una cover dedicata.

Come già accennato, dal punto di vista dell’hardware non cambia praticamente nulla rispetto alla versione attuale. All’interno del device troviamo infatti sempre il SoC Snapdragon 865, anche se qui abbiamo un taglio di memoria per così dire potenziato, pari cioè a 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. Il nuovo OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition per il momento sarà disponibile esclusivamente per il mercato cinese ad un prezzo che al cambio si aggira attorno ai 515 euro.