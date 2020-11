La Promo Rata Zero di Vodafone per l’acquisto di smartphone a rata zero con diverse offerte abbinate è prorogata fino al 19 Novembre 2020, salvo eventuali altri cambiamenti.

Vi ricordo che con la Promo Rata Zero potrete acquistare smartphone Xiaomi, Oppo e Samsung in abbinamento con l’offerta Vodafone RED e con quelle della gamma Vodafone Infinito. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone proroga la Promo Rata Zero fino al 19 novembre 2020

Nello specifico, con l’offerta Vodafone Red sono disponibili i due smartphone Oppo A53S e Xiaomi Redmi Note 9S. L’Oppo A53S viene abbinato a rata zero e con anticipo di 19.99 euro su carta di credito o conto corrente. Lo Xiaomi Redmi Note 9S è invece disponibile a rata zero e con anticipo di 49,99 euro, con costi addebitati anche in questo caso su carta di credito o conto corrente.

Per l’Oppo A53S è presente un corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro, che scende quanto più ci si avvicina al termine della rateizzazione, mentre per lo Xiaomi Redmi Note 9S tale corrispettivo è di 200 euro. La Promo Rata Zero si applica anche per le offerte Infinito, Infinito Gold e Infinito Black, con alcuni smartphone Samsung abbinabili.

Nel dettaglio, con Infinito, Infinito Gold e Infinito Black è possibile rateizzare a rata zero il Samsung Galaxy A20e oppure il Samsung Galaxy A21S, entrambi con anticipo di 9.99 euro su carta di credito o conto corrente e con un costo di recesso anticipato massimo pari, rispettivamente, a 150 e 200 euro. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.