WindTre: l'operatore arancione apre le porte al BONUS da 500 euro per PC

L’operatore telefonico WindTre, quando si tratta di bonus e mega offerte è sempre il primo a farsi avanti. Questa volta propone ai suoi utenti uno sconto speciale di 500 euro per l’acquisto di un pc ed internet. L’unico piccolo “dosso” è che, per poter sfruttare l’agevolazione, è necessario avere il reddito Isee non superiore ai 20 mila euro ed essere sprovvisto di una connessione internet di velocità di 30 Mbps. L’offerta ha poi subito ulteriori aggiornamenti rispetto alla prima offerta proposta il 9 novembre, scopriamoli di seguito.

La pagina di WindTre, ha comunicato ufficialmente l’arrivo dello speciale bonus per pc e internet caratterizzato dai 500 euro per navigare da casa con una connessione rapida grazie alla “Super Fibra Top Quality Network”. La fase che precede l’ottenimento dell’agevolazione prevede l’attivazione di un nuovo contratto in super fibra FTTH oppure l’attivazione della promozione Internet Casa 200MB in Fttc, il tutto solo se provvisti di una connessione in Adsl.

WindTre: l’aggiornamento del Bonus 500 euro per pc e internet

I cambiamenti rispetto al 9 novembre, non sono poi così determinanti. Semplicemente non è più possibile vedere le due opzioni disponibili sulla pagina dell’offerta, bensì basterà compilare il form alla pagina indicata ed un operatore WindTre chiamerà l’utente interessato per fornire dettagli.

Ad oggi non si può più ottenere un tablet come il Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE e il Lenovo Tab M10 FHD Plus. Ora è possibile comprare solamente il primo che ha un costo più alto. Il prezzo in questione infatti è di 459 euro ma, grazie al bonus di 300 euro, cala a 159 euro da pagare al momento del ritiro.

Infine, dopo aver acquistato il tablet Samsung, l’offerta internet avrà un costo di 12,31 euro al mese per 1 anno e poi 28,98 euro con modem e attivazione inclusi.