Nel corso del tempo dalla sua nascita WhatsApp è sempre stata brava ad aggiornarsi per introdurre nuove funzioni per migliorare l’esperienza degli utenti. A volte le nuove funzioni sono state davvero innovative; altre volte invece sono state dettate dall’esigenza di rimanere al passo della concorrenza. Un esempio in tal senso potrebbe essere l’introduzione delle GIF e degli steakrs, una prerogativa che pere lungo tempo era appannaggio esclusivo di Telegram.

Ora sembra che WhatsApp sia pronta ad introdurre un’ulteriore novità; la compagnia del servizio di messaggistica istantanea più famoso al mondo sta infatti cercando un modo migliore per dare la possibilità di silenziare e di nascondere le chat. Questa nuova funzione, ne siamo certi, sarebbe sicuramente molto gradita per numerosi utenti.

WhatsApp: in arrivo la funzione leggilo dopo

La nuova funzione è venuta alla luce grazie al lavoro di WABetaInfo, che analizza gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp. Durante l’analisi gli utenti hanno individuato una nuova voce nell’elenco delle chat; questa nuova cartella si denominata “read later“, appunto “leggilo dopo“. A differenza delle normali chat che oggi vengono archiviate, quelle aggiunte in questa nuova cartella non emetteranno alcuna notifica; in questo modo si renderà più semplice silenziare le chat nei momenti in cui è maggiormente richiesto.

Molto probabilmente per spostare una chat in questa nuova cartella si introdurrà un nuovo pulsante che permetterà di switchare dalla cartella principale a quella “leggilo dopo“. Non è ancora dato sapere quanto tempo possa passare prima di vedere ufficialmente questa nuova funzione su WhatsApp ma siamo sicuri che molti utenti già non vedono l’ora.