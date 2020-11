WhatsApp: esiste un trucco per recuperare ogni messaggio eliminato

Le novità sono state introdotte chiama piano in WhatsApp, applicazione che ha cambiato diversi connotati senza mai snaturare il suo principale scopo. Quello di offrire una connettività ma soprattutto un collegamento tra gli utenti in tutto il mondo e gratis era il primo obiettivo dell’azienda, la quale poi si è dimostrata molto propendente al cambiamento.

Sono state introdotte tante situazioni nuove, come le funzioni che ad oggi caratterizzano una delle applicazioni più scaricate in assoluto. Quella che di certo ha comportato più stupore negli utenti e la possibilità di eliminare un messaggio anche dopo averlo inviato al destinatario. In questo modo dunque è possibile rimangiarsi le proprie parole, modificando nettamente il corso degli eventi che deriverebbero dal messaggio che si sceglie di eliminare. Ovviamente il destinatario avrà un riscontro di tale operazione, venendo quindi a conoscenza del testo cancellato.

WhatsApp: con questa nuova applicazione potete scoprire cosa c’era scritto nel messaggio eliminato

Tutto quello che non si può fare su WhatsApp viene ideato direttamente al di fuori con applicazione di terze parti. Ancora una volta l’ingegnosità degli utenti ha portato alla creazione di una piattaforma alternativa in grado di porre rimedio alle conseguenze di una delle funzioni più utilizzate di WhatsApp.

I messaggi cancellati possono infatti essere recuperati grazie alla presenza dell’applicazione meglio nota come WAMR. Questa, che è legale oltre che gratuita, permette di registrare tutte le notifiche in arrivo in modo da riprenderle in un secondo momento con contenuti annessi. Sarà quindi possibile non temere più che qualcuno cancelli i messaggi che ci invia.