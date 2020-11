Vodafone Happy Friday: i regali di oggi per gli utenti sono fantastici

Vodafone dimostra ogni anno sempre di più di poter migliorare quella che risulta una situazione ormai ben consolidata da anni. Il noto gestore anglosassone è infatti il più utilizzato in Europa secondo le statistiche, il tutto anche per merito di una rete 4G che è riconosciuta come la più estesa del continente.

Ovviamente anche i più forti possono incontrare delle difficoltà e in questo caso sembra che Vodafone abbia perso qualche utente. Pur tenendo ben saldo tra le mani il primo posto in classifica, l’azienda leader nel settore della telefonia mobile ha visto Iliad rubargli diversi clienti.in questo momento per provare a recuperare parte degli ex utenti, Vodafone ha scelto dunque di lanciare tre promozioni fino a 100 giga in 4G. La giornata però è dedicata al solito Happy Friday e ai regali che oggi consistono in un abbonamento Infinity per 4 mesi gratis.

Vodafone: ecco le migliori offerte disponibili

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga