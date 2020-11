Sky ha completamente rivoluzionato i suoi asset in Italia. La pay tv satellitare disponibile qui in Italia dal lontano 2004 ha completato il suo processo di passaggio a media company ed oggi può garantire a tutti gli utenti importanti servizi anche nel campo della telefonia. Già dalla scorsa estate sono disponibili per gli abbonati le prime offerte di Fibra Ottica.

Come già disponibili per le iniziative legate ai contenuti televisivi a pagamento, anche per la telefonia fissa alcune tra le migliori occasioni sono riservate a tutti gli utenti fedeli che non hanno effettuato la disdetta del contratto

Sky, le migliori occasioni Fibra ottica sono per i clienti fedeli

La fedeltà degli abbonati è valorizzata. I clienti che sono iscritti alla piattaforma Extra potranno quindi beneficiare di offerte privilegiate per la Fibra ottica. Gli abbonati con contratto attivo a Sky da almeno un anno avranno tre mesi di servizio Fibra ottica inclusi a costo zero. Sono disponibili, invece, ben sei mesi gratuiti per gli abbonati che hanno un ticket satellitare da un periodo uguale o superiore ai sei anni.

Il futuro di Sky sarà sempre di più caratterizzato dalla compresenza di iniziative per il satellitare ed iniziative per la telefonia. Già da inizio autunno, i clienti possono beneficiare di iniziative tutto incluso con entrambe le componenti. Una delle offerte migliori di Novembre prevede un costo mensile di 39,99 euro. Gli abbonati, a questo prezzo (bloccato per 18 mesi) avranno diritto al pacchetto base di Sky TV con serie tv e show d’intrattenimento più Fibra ottica per la navigazione internet senza limiti.