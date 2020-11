Nel mese di ottobre, Motorola ha annunciato che Andrea Pirlo sarà volto e testimonial del brand per il prossimo anno. Costanza e determinazione nell’affrontare nuove sfide è ciò che accomuna la star del calcio e l’azienda, che con il suo Razr 5G ha accettato la sfida dei nuovi pieghevoli, affrontandola con unicità e stile.

La prima campagna realizzata in collaborazione con Andrea Pirlo è #MyCoolMove, che pone al centro della comunicazione il nuovo Motorola Razr 5G e la sua esperienza d’uso, con messaggi volti ad evidenziarne l’unicità.

Motorola lancia la campagna #MyCoolMove con Andrea Pirlo

A partire dal movimento di chiusura inconfondibile ed elegante del pieghevole di casa Motorola, un gesto inconfondibile e conosciuto da milioni di persone che lo hanno vissuto, la campagna parla dell’unicità e di quell’elemento che ci rende diversi.

Una eleganza che ha sempre distinto lo stile di gioco di Andrea Pirlo: il video racconta la sua eccellenza, dalla precisione nell’aprire il gioco all’eleganza in ogni suo dettaglio e movimento, rendendo unico ogni gesto. Il #MyCoolMove di Andrea Pirlo è il movimento iconico del suo calcio di punizione: il tiro noto come “la maledetta“. La narrazione si sposta poi su Motorola Razr 5G, uno smartphone che racchiude un concentrato di eleganza, stile, tecnologia ed innovazione.

“Andrea Pirlo rispecchia il claim della nostra campagna perché è un’icona amata e riconosciuta per il suo stile inconfondibile e per i suoi movimenti eleganti”, afferma Giorgia Bulgarella, Marketing Manager di Motorola Italia. “La campagna racconta l’espressione del movimento, l’unicità presente in ognuno di noi, quel gesto elegante che ci rende inimitabili proprio come il nostro Motorola razr 5G”.

Completa la campagna un concorso che mette in palio tre Motorola Razr 5G con estrazione finale, mentre gli utenti sono invitati a condividere il proprio #MyCoolMove su Instagram, raccontandolo attraverso post e stories.

https://www.youtube.com/watch?v=-Ih4hOp6iSA