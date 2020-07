LG Velvet è il primo smartphone dell’azienda sudcoreana appartenente ad una nuova serie di device che punterà molto sul design e sull’aspetto estetico elegante. Ben presto, però, LG presenterà altre versioni di questo device e, in particolare, una di queste è stata avvistata poche ore fa sul noto portale Google Play Console.

LG Velvet: la nuova versione monterà un SoC MediaTek

La nuova variante dello smartphone di punta a marchio LG è stata quindi avvistata sul noto portale di casa Google. Sul portale in questione sono state riportate alcune informazioni, come ad esempio il processore. Secondo quanto riportato, a bordo della nuova versione ci sarà un SoC di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 800. Ad accompagnarlo ci saranno 6 GB di memoria RAM, mentre la versione del software sarà Android 10.

Per quanto riguarda lo schermo, sembra che ci sarà una risoluzione pari al FullHD+ e ci dovrebbe essere una densità di pixel pari a 420 dpi. Al momento non sappiamo la diagonale esatta del display, ma sicuramente quest’ultima sarà superiore ai 6 pollici. Sul portale di casa Google è inoltre presente una piccola immagine in cui viene raffigurata la parte frontale del device. Da questa immagine, sembra che il form factor della nuova versione di LG Velvet sarà lo stesso della versione standard, ovvero con un display più stretto ma più allungato. Non è pero chiaro se ci sarà o meno un notch a goccia centrale. L’azienda potrebbe infatti decidere di sostituirlo con un piccolo foro laterale. Staremo a vedere cosa deciderà di adottare LG.