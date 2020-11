WhatsApp: arriva una grande novità con l'ultimo aggiornamento previsto

Il tempo ha dimostrato che anche le applicazioni più conosciute nel mondo degli smartphone tendono spesso ad aggiornarsi. In molti credono che queste si vadano a snaturare visto le funzioni che vanno ad implementare. Queste infatti spesso centrano ben poco con le principali prerogative della piattaforma, anche se in alcuni casi, come WhatsApp, il tutto sembra essere perfettamente conciliato.

Durante gli ultimi giorni infatti sono stati pubblicati più rumors in merito ad un nuovo aggiornamento pronto all’arrivo proprio sulla nota piattaforma di messaggistica. L’azienda ha infatti deciso di includere al suo interno un nuovo tasto che permetterà di entrare direttamente all’interno di alcuni cataloghi appartenenti alle aziende. Si tratta di una soluzione per permettere agli utenti di conoscere i prodotti di queste ultime o magari i loro servizi.

WhatsApp: arriva il nuovo tasto shopping che rivoluziona l’applicazione di messaggistica

Il nuovo tasto shopping sarà rappresentato dalla nuova icona col disegno di un negozio, il quale si andrà a posizionare in prossimità del tasto dedicato alle videochiamate. Questa funzionalità sarà disponibile solo per tutti quegli utenti che godono di un account business, il quale renderà lo shopping molto più semplice ed immediato. In seguito ecco le dichiarazioni da parte dell’azienda:

“Vogliamo rendere l’esperienza di acquisto ancora migliore, specialmente in vista di una stagione di shopping natalizio che sarà diversa da tutte le altre e durante la quale le persone avranno bisogno di modi efficienti per fare i propri acquisti e le aziende avranno bisogno di strumenti digitali per il loro business”.