Sono già passate in rassegna le prime tre giornate del campionato di Serie A. Anche alla ripresa delle competizioni, causa l’emergenza sanitaria, gli stadi sono inaccessibili al pubblico. I tifosi, quindi, ancora per un po’ dovranno affidarsi alla tv per seguire la propria squadra del cuore. Le emittenti che garantiscono copertura della manifestazione sono Sky, DAZN ed ad sorpresa anche TIM.

TIM, i clienti possono accedere ai canali Calcio di Sky con prezzo da ribasso

TIM ha deciso di impegnarsi con costanza sempre maggiore nel campo strategico dell’intrattenimento televisivo. Una dimostrazione di questa politica commerciale è la promozione Mondo Netflix, che vi abbiamo presentato nelle settimane precedenti.

In maniera del tutto speculare, dopo la proposta dedicata a serie tv e film, TIM sceglie di investire anche nello Sport, sempre con una proposta che si articola sulla base del servizio streaming TIMvision.

Il nuovo ticket di visione per gli utenti che attiveranno un piano di visione per TIMvision ha un costo fisso e mensile di 29,99 euro. A questo prezzo, oltre al catalogo di film e serie tv messo a disposizione dalla piattaforma di TIM, gli abbonati potranno accedere anche a tutte le esclusive in campo calcistico e sportivo di Sky. Il pacchetto infatti comprende una sottoscrizione al servizio streaming targato Sky, NOW TV, ed un piano anche per DAZN.

Nella promozione è incluso il decoder TIMvision Box a costo zero. Anche il primo mese di visione sarà completamente gratuito. L’attivazione, inoltre, può essere effettuata direttamente online attraverso il sito ufficiale di TIM.