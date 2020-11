SIM preziose: controllate i vostri numeri, possono valere molto

Il 30 ottobre, alla trasmissione Le Iene è andato in onda un interessante servizio che riguardava le SIM Top Number (sim preziose). A primo impatto poteva sembrare un argomento surreale, che avesse dell’incredibile. Man mano però che il servizio proseguiva sono state svelate delle informazioni molto importanti e utili per il prossimo. Di cosa stiamo parlando? Le SIM Top Number non sono altro che delle smart card speciali contenenti delle sequenze a dir poco rare che le rendono costose proprio per tale motivo. Ecco i dettagli dei numeri TIM, Vodafone e Wind Tre più ambiti dai collezionisti.

SIM preziose: le smart card ricercate dai collezionisti

Ricominciamo da capo. Per chi si fosse perso il servizio, le SIM preziose sono delle schedine dei principali operatori mobile nostrani (TIM, Vodafone e Wind Tre) associati a dei numeri formati da sequenze particolari. Queste, con stringhe numeriche speciali, possono essere avere cifre fisse, alternate, in scala e così via. Folle o no, i collezionisti per tali smart card sono disposti a spendere cifre esagerate, e non solo. Si parla di cifre che superano i 50 mila euro!