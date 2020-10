Le truffe telefoniche continuano a colpire numerosi consumatori e questa volta è bene prestare molta attenzione ad un metodo molto utilizzato dai truffatori, quello del vishing. I consumatori continuano a segnalare l’esistenza di tale metodo perché ogni giorno qualcuno riceve una chiamata del genere e tantissimi continuano a cascarci, soprattutto le persone anziane. Che tipo di truffa è il Vishing? In cosa consiste?

Vishing: attenzione a questo tipo di chiamate, potrebbe trattarsi di una truffa

Il vishing è una forma di truffa molto simile a quella del phishing che ha l’obiettivo di ricavare più informazioni tramite i servizi di telefonia. I truffatori utilizzano sempre la denominazione di noti Istituti di credito bancari o comunque aziende conosciute e affidabili in modo da rendere la truffa ancora più credibile.

Nella maggior parte dei casi i truffatori contattano le loro vittime tramite una semplice chiamata avvisandoli di un problema con la loro carta di credito/debito oppure comunicandogli l’esistenza di pagamenti sospetti. Dopo aver comunicato la notizia alle loro vittime gli suggeriscono di verificare i propri dati direttamente al telefono per effettuare degli accertamenti in modo da togliere qualsiasi dubbio.

La maggior parte delle vittime in preda al panico segue le istruzioni a loro date, purtroppo però è l’ennesimo e subdolo metodo per ricavare più informazioni possibili. Proprio per questo motivo è molto importante non sottovalutare alcuna chiamata e riattaccare quando si inizia avere il dubbio di essere difronte ad una possibile frode. In questo modo è possibile evitare di mettere a rischio non solo la propria privacy, ma anche il proprio saldo sul conto corrente.