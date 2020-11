La tecnologia in campo telefonico come ben sappiamo è sempre in costante evoluzione, essa offre ogni giorno nuovi prodotti e nuove possibilità su più fronti, primo fra tutti quello degli smartphone, dove gli operatori vantano un monopolio assoluto delle infrastrutture, avendo però anche la responsabilità di mantenere le stesse sempre aggiornate e funzionanti a dovere.

In questi ultimi mesi abbiamo sentito spesso parlare di 5G, la nuova rete dati di quinta generazione che promette delle prestazioni a livello di velocità di connessione e latenza davvero impareggiabili, qualcosa di mai visto prima per così dire, cosa che però come ben sappiamo, porterà alla pensione il 3G che per tanti anni ci ha accompagnati.

Ho. Mobile avvia la rivoluzione ?

A quanto pare ad avviare questa vera rivoluzione probabilmente sarà l’operatore vestito di viola, il quale sta avvisando i suoi clienti tramite un SMS del cambio che presto arriverà, notificandogli che il 4G presto diventerà lo standard di base da cui partire, in modo tale da avvisarli per tempo per consentire a tutti di adeguarsi al passaggio.

Come potete leggere chiaramente la dismissione del 3G inizierà da questo Novembre e sarà graduale, essa ovviamente si mostra necessaria dal momento che avere un’ulteriore terza rete in più con l’arrivo del 5G non avrebbe molto senso, cosa che ha portato dunque i vari provider a voler investire sul 4G e sul neo arrivato 5G.

Questo si traduce per voi utenti in varie possibilità, nel caso abbiate uno smartphone recente che supporti il 4G sostanzialmente non noterete differenze, ma se invece il vostro device è più antiquato, o dovrete cambiare operatore cerandone uno che ancora offra il 3G oppure, aggiornare la vostra dotazione con un device più recente.