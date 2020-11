Expert coglie l’occasione del Black Friday per lanciare una campagna promozionale assolutamente inaspettata, e grazie alla quale riuscire a convincere gli utenti di essere una delle migliori piazze a cui affidarsi per completare a tutti gli effetti i propri acquisti di tecnologia.

Valido fino al 25 novembre, il volantino corrente nasce come mezzo più rapido per accedere a tantissimi sconti appartenenti alle più svariate categorie merceologiche. Gli acquisti potranno essere effettuati anche sul sito ufficiale, quindi con un ordine comodamente da casa, tramite il quale però sarete costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert: le offerte del volantino sono assurde

Tantissimi sono i prodotti in promozione da Expert, uno dei migliori è assolutamente il Samsung Galaxy Note 20, top di gamma recentemente comparso sul mercato italiano, caratterizzato da alcune specifiche da far letteralmente girare la testa alla maggior parte di noi. Il suo prezzo finale di vendita è veramente alla portata, saranno necessari solamente 749 euro per l’acquisto definitivo in versione no brand.

Restando, invece, sotto la soglia dei 250 euro, si possono trovare tantissimi altri modelli Android in promozione, non dimentichiamoci appunto di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, di LG K41s, di Samsung Galaxy A21, di Oppo A53, di Huawei P30 Lite, di Xiaomi Redmi 9AT o similari.

Tutti i dettagli in merito al volantino Expert li trovate nello specifico sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, con possibilità di acquistare senza muovervi da casa.