Anche WindTre è uno degli operatori facente parte del programma “Bonus pc e tablet”. Il provider aderisce quindi all’iniziativa messa in campo dal Governo italiano per favorire l’acquisto di prodotti digitali e di una rete internet.

Proprio come Vodafone e come TIM, anche WindTre ha previsto una serie di iniziative dedicate proprio a questa agevolazione.

WindTre, offerte che prevedono il bonus da 500 euro per tablet e rete internet

In primo luogo, tutti gli utenti interessati ad acquistare un’offerta di WindTre con il bonus da 500 euro per i dispositivi informatici devono compilare un form sul sito internet ufficiale dell’operatore. Anche gli attuali clienti del provider potranno prendere parte al programma. Ovviamente la condizione da rispettare è quella prevista dall’esecutivo per l’accesso al voucher. Avranno diritto all’agevolazione tutti gli italiani con un reddito ISEE pari o inferiore a 20.000 euro.

Una volta accertata questa condizione, i clienti di WindTre avranno a disposizione due offerte per far valere il bonus. E’ bene ricordare che il voucher da 500 euro prevede una sottoscrizione doppia ad un piano di rete fissa (Fibra Ottica o ADSL) e all’acquisto contestuale di un dispositivo (in questo caso tablet). Le iniziative presentate da WindTre, allo stato attuale sono due.

La prima offerta prevede l’attivazione di un piano SuperFibra con connessione internet illimitata al prezzo di 7,31 euro per il primo anno. Il costo mensile è già compreso dello sconto annuale di 260 euro per la componente internet. Gli altri 240 del bonus andranno a coprire la dotazione di un tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus.

La seconda iniziativa SuperFibra prevede stessi servizi, ma con costo mensile di 12,31 euro con 200 euro di sconto sulla rete internet. Per il dispositivo, invece, gli utenti avranno un tablet Samsung Galaxy TAB S6 LITE al costo di 149,99 euro. Il prezzo ridotto include lo sconto dei restanti 300 euro.