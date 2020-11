Ci sono delle novità in vista per quanto riguarda Waze. La popolare app di navigazione, la quale può già vantare da un bel po’ di tempo il supporto di YouTube Music e Castbox, sembra avere una nuova integrazione. L’ultima aggiunta di cui stiamo parlando per l’app di social navigation è quella di Amazon Music. Per chi non lo sapesse, Amazon Music è un servizio di streaming musicale del colosso statunitense degli e-commerce, e debutta ufficialmente su Waze Audio Player al fine di offrire a tutti gli automobilisti che usano l’app di poter ascoltare la musica durante ogni loro viaggio.

Waze e Amazon Music: ora potrete ascoltare tutta la musica che volete durante il viaggio

Su Waze, Amazon Music mette a disposizione per tutti i membri Prime l’accesso a ben due milioni di canzoni. La selezione di quest’ultime avviene tramite oltre mille playlist e stazioni radio, senza alcun costo aggiuntivo. Invece, chi ha l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited, avrà accesso a più di 60 milioni di canzoni.

Ecco cosa ha dichiarato l’Head of Global Partnerships di Waze Adam Fried in merito all’aggiunta:

Da quando abbiamo presentato Waze Audio Player nell’ottobre 2018, gli utenti di Waze hanno percorso oltre 100 miliardi di chilometri ascoltando i contenuti dei servizi di streaming attraverso il nostro Audio Player. Siamo davvero entusiasti di accogliere Amazon Music nella famiglia Audio Player, offrendo agli automobilisti l’accesso alla loro musica preferita e alle loro playlist e rendere così il loro tempo in auto il più piacevole possibile.

Da oggi è disponibile l’integrazione di Amazon Music Con Waze Audio Player. Per usarla al massimo delle sue potenzialità, i clienti di Amazon music dovranno aprire l’app e toccare l’icona della nota musicale per selezionare il servizio streaming audio di Amazon come lettore audio.