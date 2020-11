Vodafone si impegna per garantire al pubblico una serie di importanti promozioni legate al campo della telefonia mobile. Il provider è sempre in prima linea nel mercato nazionale ed ha ora un nuovo obiettivo strategico: proporre delle tariffe in grado di contrastare la Giga 50 di Iliad.

Vodafone, la tariffa migliore che prevede 100 Giga è anche online

La sfida di Vodafone ad Iliad si materializza attraverso le classiche offerte operator attack che prevedono consumi senza limiti a prezzi da ribasso. Se sino a qualche tempo fa queste iniziative erano disponibili soltanto negli store ufficiali del gestore inglese, ora alcune ricaricabili possono essere attivate anche online sul sito ufficiale della compagnia britannica.

L’occasione speciale, disponibile per l’appunto anche online, è rappresentata da Special 100 Giga. Gli abbonati che scelgono di sottoscrivere questa vantaggiosa ricaricabile potranno beneficiare di consumi senza limiti per telefonate così come per gli SMS. A questo pacchetto poi vanno aggiunti anche 100 Giga per la navigazione internet.

Molto vantaggioso è il prezzo previsto da Vodafone per questa iniziativa. Gli utenti dovranno pagare un costo di rinnovo pari a 9,99 euro. Ulteriore vantaggio è dato anche dalla totale assenza di prezzi per l’attivazione della SIM.

La condizione fondamentale per la Special 100 Giga è ovviamente la portabilità del proprio numero attuale. La promozione, allo stato attuale, è disponibile per gli utenti che effettueranno il passaggio della rete da Iliad o da altro operatore virtuale. La Special 100 Giga continuerà ad essere disponibile anche negli store ufficiale di Vodafone. L’iniziativa è presente in listino per un tempo limitato.