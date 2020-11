PS5: la quinta console da tavolo sta per tornare su Amazon, ecco quando

È il momento di assalire la popolare piattaforma e-commerce Amazon. In che senso? Nulla di preoccupante, state tranquilli (o forse no). Tra meno di 24 ore sarà di nuovo disponibile la PS5 (console di nuova generazione da tavolo per videogiochi) e resterà per poco sul mercato (sia nell’edizione digitale che normale con lettore disco).

Visti i precedenti e folli acquisti, vi consigliamo di prepararvi, perché il numero di copie potrebbe andare esaurito di nuovo in pochi minuti.

PS5: data e orario di disponibilità su Amazon

Il vostro grado di velocità determinerà la ricompensa, o meglio, il più veloce potrà impadronirsi dell’ultima PS5 in vendita. Amazon ha già annunciato i nuovi arrivi ad alcuni utenti che avevano richiesto informazioni sulla data esatta dei rifornimenti di PlayStation5. La console di quinta generazione torna su Amazon il 19 novembre 2020, a partire dalle ore 13:00. Ciononostante, ad un giorno dal ritorno, la pagina prodotto non risulta ancora disponibile.

Non si sa molto su tale rinnovo, è tutto ancora incerto: a partire dal numero di console preordinabili, per poi passare al numero di scorte disponibili. Inoltre il rifornimento potrebbe non riguardare solo Amazon Italia ma anche i relativi store in Europa che forniscono consegna in Italia.

Fortunatamente Amazon non sarà la sola a proporre tale opportunità. Nel caso in cui sulla piattaforma di e-commerce dovessero finire tutti i pezzi, altre grandi catene forniranno nuove disponibilità, limitate. Potremo contare ad esempio su Unieuro, MediaWorld ed Euronics. La consegna, ovviamente, non sarà mai garantita entro il primo giorno ma grazie alle spedizioni ultra veloci di Amazon Prime la PS5 arriverà entro pochi giorni dall’ordine.