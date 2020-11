Il mercato degli smartphone è sicuramente il più variegato di tutto il pianeta, esso infatti ogni anno offre una scelta di prodotti a dir poco vastissima, con i top di gamma che dominano e guidano la carovana, fatta però anche di altri modelli di fascia media e fascia bassa, i quali, nonostante l’attributo, vanno comunque decisamente bene dal momento che oramai il livello di ottimizzazione è tale che anche i device che non hanno proprio fulmini di guerra come processore a bordo riescono a funzionare bene.

Se però magari siete degli appassionati di prestazioni e cercate un device in grado di soddisfarvi senza però magari spendere una fortuna, AnTuTu, la nota piattaforma di benchmark, vi viene in aiuto, i programmatori hanno infatti stilato una classifica generale suddivisa per fasce (Alta e Media), ove sono inseriti i device più potenti per ognuna di esse.

Bisogna però specificare la classifica raccoglie i device in un range di tempo tra il 1 e il 31 di Ottobre, aggiungendo che non sono stati adoperati i punteggi massimi ottenuti ma quelli medi, adoperando device con il massimo quantitativo di memoria disponibile sul mercato.

Le classifiche

Il numero uno dei numeri uno

A guidare la classifica ci pensa ovviamente uno smartphone pensato per il Gaming, parliamo di Asus ROG Phone 3, un device concepito per spremere quanto più possibile le componenti montate a bordo, seguito poi da OPPO Find X2 Pro e Vivo iQOO Neo 3.

Il migliore di fascia media

Per quanto riguarda invece i devices mid-range a guidare la classifica ci pensa Xiaomi Mi 10 Lite 5G, seguito a stretto giro da Huawei Nova 7i, Realme 7, Redmi Note 8 Pro, Realme 6, Realme 7 Pro e POCO X3 NFC (284.937 punti).