Come molti sanno, allo stato attuale l’efficacia che hanno gli smartphone viaggia decisamente di pari passo con il prezzo che hanno sul mercato. Tuttavia, non c’è alcun dubbio che i cellulari di un tempo, nonostante avessero capacità decisamente più limitate, facevano il loro lavoro in maniera egregia. Negli anni le aziende hanno deciso di innovarsi sempre di più costruendo dei cellulari sempre più efficienti e che si potessero adattare alle necessità del momento.

Quello di cui vi vogliamo parlare oggi però è del valore che possono avere alcuni dispositivi del passato, giudicati da alcuni decisamente introvabili. Molte persone li lasciano nei cassetti di casa loro a prendere polvere, ma non sanno che potrebbero avere in casa degli oggetti dal valore inestimabile. Scopriamo di seguito quali sono i modelli che valgono oro e che potrebbero farvi arricchire.

Cellulari fortunati: questi modelli sono rari e costano anche molto

Nokia 3310

Il primo di cui vi parliamo è un vero e proprio “must” della telefonia mobile: stiamo parlando ovviamente del Nokia 3310, definito anche “indistruttibile”. Oggi il suo valore si aggira sui 130 euro, in massa se lo ricordano anche per il celebre videogioco presente in esso, ovvero “Snake“.

Mobira Senator

Il Mobira Senator viene scambiato da qualcuno per una radio da spiaggia, ma non lo è. Uscito nel 1981, questo dispositivo dallo strano design può arrivare a valere anche più di 1.000 euro.

Motorola DynaTAC 8000x

Questo bellissimo modello di Motorola lo avremo sicuramente visto in qualche serie TV americana. Attualmente, il suo valore è molto alto e si aggira sui 1.000 dollari. Valore così alto dato anche dal fatto che i modelli, al momento della vendita, erano limitati.

Ericsson T28

Prodotto eccezionale di Ericsson che ai tempi era un vero e proprio cellulare top di gamma. Il T28 non è difficile da trovare, ma sicuramente costa meno degli altri. Il suo valore è di 100 euro, ma, se tenuto bene, può anche salire.

Apple iPhone 2G

Con questo device parliamo della storia di Apple. L’iPhone 2G è considerato da tanti un pezzo unico e raro e il suo valore può andare dai 300 ai 1.000 euro.

Motorola StarTAC

In molti sicuramente lo riconosceranno. Lo StarTAC di Motorola era un vero e proprio best seller della telefonia mobile e può essere definito un pezzo d’antiquariato davvero intramontabile. Oggi il suo valore può anche toccare i 100 euro.