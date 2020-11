Il bollo auto ed il canone Rai saranno aboliti nel 2021? moltissimi utenti ci hanno rivolto questa domanda, in seguito alla lettura in rete della notizia che riportava proprio una simile eventualità. L’eco ricevuto nel corso delle ultime settimane è stata elevatissimo, ma cosa c’è di vero?

La risposta non vi renderà per nulla felici, alle spalle di quanto “letto” in rete non troviamo alcuna ufficialità, né verità, si tratta a tutti gli effetti di una fake news bella e buona. La notizia è stata diffusa per indirizzare il traffico verso un determinato sito internet, nella speranza proprio di raggiungere più utenti possibili, guadagnando sui banner pubblicitari inseriti all’interno dello stesso. Il canone Rai ed il bollo auto non verranno aboliti nel 2021.

Canone Rai e Bollo auto non verranno aboliti nel 2021

Quanto scritto è stato anche confermato da un esponente del Governo, il quale ha intimato gli utenti a prestare attenzione a ciò che effettivamente circola in rete, nel momento in cui leggete una notizia, verificatela sempre su siti più autorevoli, prima di condividerla su social o quant’altro, poichè potrebbe essere una fake news.

Al momento attuale lo Stato Italiano non può assolutamente permettersi di rinunciare agli introiti garantiti dalle due imposte, corrispondenti a 7,5 miliardi di euro l’anno, anche a causa delle difficoltà economiche, dovute ai notevoli esborsi a favore degli italiani, che stanno attraversando le casse dell’erario.

Per spegnere qualsiasi speranza verso il futuro, sottolineiamo come la proposta non sia stata presa in considerazione nemmeno per gli anni a venire, le due imposte le dovremo pagare ancora per moltissimo tempo.