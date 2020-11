Trony prova a prendere in contropiede le dirette concorrenti del mercato italiano con il lancio di una campagna promozionale che accoglie tutte le richieste dei consumatori, proponendo in cambio addirittura un prodotto gratis.

Il volantino correntemente attivato in ogni punto vendita in Italia, ad esclusione del sito ufficiale aziendale, prende il nome di Prendi 3 Paghi 2. Come potete benissimo immaginare, l’utente si ritrova a poter ricevere uno sconto del 100% sull’acquisto di un nuovo prodotto, a patto che però segua un determinato e specifico iter.

Trony: gli sconti non hanno rivali in assoluto

I passi da seguire per ottenere il risultato desiderato non sono tantissimi, ma devono sicuramente passare per l’acquisto di un elettrodomestico (grande da almeno 399 euro o piccolo da almeno 69 euro), in alternativa ad un televisore il cui prezzo debba superare i 399 euro. Senza scegliere uno dei suddetti prodotti, l’utente non potrà in nessun modo godere degli sconti discussi nell’articolo.

Fatto questo, il secondo step consiste nell’aggiunta di un secondo prodotto a scelta tra l’intero catalogo aziendale; in questo modo, nell’eventualità in cui si dovesse fermare a tale livello, riceverà uno sconto del 50% sul prezzo del meno caro della coppia.

Il consiglio è di osare ancora di più e di puntare verso 3 prodotti complessivi, in tal modo sarà possibile godere di una riduzione del 100% sempre sul meno caro del trio (però non si fruirà dello sconto precedente).

Il volantino Trony lo potete sfogliare direttamente nel nostro articolo.